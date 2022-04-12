４日ぶり前週上回る　新たな感染は378人（鹿児島市204、鹿屋30、霧島市29、奄美26、姶良19、薩摩川内13、志布志10、日置5、出水4、南九州4、指宿3、垂水3、南さつま3、さつま3、阿久根2、いちき串木野2、伊佐2、肝付2、瀬戸内2、伊仙2、和泊2、枕崎1、曽於1、大崎1、東串良1、龍郷1、熊本1、沖縄1、福岡1）新型コロナ・鹿児島11日発表

鹿児島県と鹿児島市は１１日、新たに３７８人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。４日ぶりに前週の同じ曜日（３２２人）を上回った。累計感染者は５万１０９２人になった。新規感染者の居住地は、鹿児島市２０４人、鹿屋市３０人、霧島市２９人、奄美市２６人、姶良市１９人、薩摩川内市１３人、志布志市１０人、日置市５人、出水市、南九州市４人、指宿市、垂水市、南さつま市、さつま町３人、阿久根市、いちき串木野市、伊佐市、肝付町、瀬戸内町、伊仙町、和泊町２人、枕崎市、曽於市、大崎町、東串良町、龍郷町１人。県外は熊本県、沖縄県、福岡県１人だった。年代別でみると、１０代未満が全体の２割を超える８１人で最も多く、１０代６９人、３０代６６人、２０代６５人と続いた。３０代以下の若年層が７４％に上った。１０日時点の療養者数は、前日比７人減の５７６２人。内訳は入院２０５人（前日比１３人増）、宿泊施設入所９２７人（２４人減）、自宅待機４６３０人（４人増）。入院のうち、酸素投与が必要な中等症は２３人になっている。病床使用率は１０日時点で３６．４％。一時２０％台に低下していたが、３月下旬以降の感染者増加に伴い、再び上昇を続けている。