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新型コロナウイルス
鹿児島市で新たに377人感染、霧島55人、鹿屋51人など計729人確認 新型コロナ・鹿児島 市町村別詳報
2022/04/12 19:15
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１２日、新型コロナウイルスの感染者７２９人を新たに確認したと発表した。３日ぶりに７００人を超えた。県内の累計は５万１８２１人となった。
居住地別では、鹿児島市３７７人、霧島市５５人、鹿屋市５１人、奄美市４４人、姶良市４３人、薩摩川内市２７人、出水市１９人、日置市１３人、南九州市、屋久島町８人、指宿市、志布志市、伊佐市７人、枕崎市、瀬戸内町、伊仙町、和泊町６人、曽於市、さつま町５人、いちき串木野市、湧水町、東串良町４人、垂水市、中種子町３人、阿久根市、肝付町、龍郷町２人、南さつま市、大崎町、宇検村、知名町１人。県外は愛知県１人だった。
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