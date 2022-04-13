新型コロナ　鹿児島県内で新たに706人感染、クラスター2件確認

鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者７０６人を新たに確認したと発表した。７００人を超えたのは２日連続。県が発表したのは３１６人、市発表分は３９０人。県内の累計５万２５２７人となった。県は午後６時半からクラスター（感染者集団）２件の記者説明を行う。