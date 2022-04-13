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新たにクラスター2例　霧島市の障害者施設11人、さつま町の部活動14人　新型コロナ・鹿児島

 2022/04/13 18:37
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　鹿児島県は１３日、霧島市の障害者施設とさつま町の部活動で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を確認したと発表した。

　障害者施設の感染者は１１人（職員２人、利用者９人）。部活動は１４人（部員１３人、その親族１人）。

　県内のクラスターは累計１４３例となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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