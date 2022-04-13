新たにクラスター2例　霧島市の障害者施設11人、さつま町の部活動14人　新型コロナ・鹿児島

１．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに706人感染、クラスター2件確認

２．

日本ハム系2工場、来春閉鎖 従業員300人の処遇「対応を検討」 グループ再編

３．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに729人感染 3日ぶり700人超える

４．

鹿児島市で新たに377人感染、霧島55人、鹿屋51人など計729人確認 新型コロナ・鹿児島 市町村別詳報

５．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

６．

まるで寮！？ 栄養士監修の2食付き学生マンション人気 食堂で歓迎会、交流イベントも

７．

「西郷」がつなぐ縁 台湾出身者、鹿児島・西郷公園で屋台料理、「本場の味、味わって」

８．

南九州産木材で低価格住宅 生産から販売まで、中間コストをカット ＭＥＣ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ（霧島市）

９．

3日ぶりに700人超す 新たな感染729人（鹿児島市377、霧島55、鹿屋市51、奄美44、姶良43、薩摩川内27、出水19、日置13、南九州8、屋久島8、指宿7、志布志7、伊佐7、枕崎6、瀬戸内6、伊仙6、和泊6、曽於5、さつま5、いちき串木野4、湧水4、東串良4、垂水3、中種子3、阿久根2、肝付2、龍郷2、南さつま1、大崎1、宇検1、知名1、愛知1）新型コロナ・鹿児島12日発表

10．

新電力ナンワエナジー､ 法人への電力供給 4月末で停止 調達価格が上昇 家庭・小規模店舗向けは継続 ／ 九電へ切り替え困難か