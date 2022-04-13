鹿児島市で新たに390人感染　霧島67人、薩摩川内42人など計706人　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者７０６人を新たに確認したと発表した。７００人を超えたのは２日連続。県内の累計５万２５２７人となった。居住地別では鹿児島市３９０人、霧島市６７人、薩摩川内市４２人、奄美市４０人、鹿屋市２６人、姶良市２４人、日置市１７人、志布志市１４人、さつま町１１人、出水市、南九州市８人、垂水市、瀬戸内町、和泊町６人、曽於市、龍郷町、伊仙町５人、いちき串木野市、東串良町、喜界町３人、枕崎市、指宿市、南さつま市、伊佐市、大崎町２人、阿久根市、西之表市、屋久島町、知名町１人。県外では兵庫県、福岡県、宮崎県１人だった。