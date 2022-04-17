TOP鹿児島のニュース 政治・経済 選挙 市町村長選

出水市長に椎木氏再選　新人大差で退ける

 2022/04/17 22:37
椎木伸一氏
椎木伸一氏
拡大拡大
　任期満了に伴う出水市長選挙は１７日投開票があり、無所属現職の椎木伸一氏（６２）が、無所属新人の筑紫みずえ氏（７２）を破り、２期目の当選を果たした。
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ