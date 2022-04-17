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姶良市長に湯元氏再選　元職の笹山氏破る

 2022/04/17 22:53
湯元敏浩氏
湯元敏浩氏
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　任期満了に伴う姶良市長選挙は１７日投開票があり、無所属現職の湯元敏浩氏（５７）が、市長を２期務めた無所属元職の笹山義弘氏（６９）を破り、２期目の当選を果たした。
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