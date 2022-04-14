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新型コロナウイルス
出水の飲食店でクラスター、10人感染 新型コロナ・鹿児島
2022/04/14 18:37
拡大
鹿児島県は１４日、出水市の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を確認したと発表した。
感染者は１０人で、利用者６人、従業員４人。飲食時のマスク着用や黙食が徹底できていなかったという。
県内のクラスターは累計１４４例となった。
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