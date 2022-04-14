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新型コロナ 鹿児島県内新たに672人感染、クラスター1件確認

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鹿児島市で新たに390人感染 霧島67人、薩摩川内42人など計706人 新型コロナ・市町村別詳細

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに706人感染、クラスター2件確認

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霧島の障害者施設、さつまの部活動でクラスター マスク着用が不十分 新たな感染は706人（鹿児島市390、霧島67、薩摩川内42、奄美40、鹿屋26、姶良24、日置17、志布志14、さつま11、出水8、南九州8、垂水6、瀬戸内6、和泊6、曽於5、龍郷5、伊仙5、いちき串木野3、東串良3、喜界3、枕崎2、指宿2、南さつま2、伊佐2、大崎2、阿久根1、西之表1、屋久島1、知名1、兵庫1、福岡1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島13日発表

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新たにクラスター2例 霧島市の障害者施設11人、さつま町の部活動14人 新型コロナ・鹿児島

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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出水の飲食店でクラスター、10人感染 新型コロナ・鹿児島

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三反園衆院議員、政治資金収支報告に200万円不記載 鹿児島県医師連盟から2020年寄付

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小学校通学路で交通違反343件摘発 鹿児島県警が一斉取り締まり

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日本ハム系2工場、来春閉鎖 従業員300人の処遇「対応を検討」 グループ再編