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出水の飲食店でクラスター、10人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/04/14 18:37
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　鹿児島県は１４日、出水市の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を確認したと発表した。

　感染者は１０人で、利用者６人、従業員４人。飲食時のマスク着用や黙食が徹底できていなかったという。

　県内のクラスターは累計１４４例となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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