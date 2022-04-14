鹿児島市で新たに376人感染　霧島54人、薩摩川内40人など計672人　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１４日、新型コロナウイルスの感染者６７２人を新たに確認したと発表した。県内の累計は５万３１９９人となった。居住地別では、鹿児島市３７６人、霧島市５４人、薩摩川内市４０人、奄美市３７人、鹿屋市３４人、姶良市１９人、日置市１２人、出水市、垂水市１０人、南さつま市、南九州市、和泊町８人、志布志市、知名町７人、瀬戸内町６人、曽於市５人、枕崎市、湧水町４人、指宿市、伊佐市、伊仙町３人、阿久根市、いちき串木野市、錦江町、肝付町２人、西之表市、さつま町、南大隅町、与論町１人。県外は福岡県、千葉県１人だった。