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新型コロナ　鹿児島県内新たに628人感染、クラスター1件確認

 2022/04/15 16:06
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　鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者６２８人を新たに確認したと発表した。３日連続で前週の同じ曜日を下回った。

　県が発表したのは２６５人、市発表分は３６３人。県内の累計は５万３８２７人となった。
　
　県は午後６時半から新たなクラスター（感染者集団）１件に関する記者説明を開く。
【表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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