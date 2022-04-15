霧島市の宿舎でクラスター、33人感染　新型コロナ・鹿児島

１．

滞在中、部屋の清掃はなし。外に一歩も出られない。人の顔も一切見ない。3日目、「こころの健康スクリーニング」で診断した。 記者の新型コロナ療養リポート（後編）

２．

新型コロナ 鹿児島県内新たに628人感染、クラスター1件確認

３．

出水の飲食店でクラスター、10人感染 新型コロナ・鹿児島

４．

新型コロナ 鹿児島県内新たに672人感染、クラスター1件確認

５．

出水の接待伴う飲食店でクラスター、第三者認証店では初 従業員マスクせず、県は取り消し検討 新たな感染は672人（鹿児島市376、霧島54、薩摩川内40、奄美37、鹿屋34、姶良19、日置12、出水10、垂水10、南さつま8、南九州8、和泊8、志布志7、知名7、瀬戸内6、曽於5、枕崎4、湧水4、指宿3、伊佐3、伊仙3、阿久根2、いちき串木野2、錦江2、肝付2、西之表1、さつま1、南大隅1、与論1、福岡1、千葉1）新型コロナ・鹿児島14日発表

６．

鹿児島市で新たに376人感染 霧島54人、薩摩川内40人など計672人 新型コロナ・市町村別詳細

７．

PCRの結果は「陽性」。通用口からホテルに入ると、防護服姿のスタッフから部屋番号が書かれたビニール袋を渡された。長い1週間の始まりだ。 記者の新型コロナ療養リポート

８．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

９．

参院選の急な副産物…鹿児島県議補選の可能性が急浮上 鹿児島市・鹿児島郡区

10．

「10万人当たり」では沖縄に次ぎ全国2位 都城の65人含む684人新たに感染 1人死亡 新型コロナ・宮崎14日発表