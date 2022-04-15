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霧島市の宿舎でクラスター、33人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/04/15 18:38
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　鹿児島県は１５日、霧島市の宿舎で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）を確認したと発表した。

　感染者は職員３３人。共有スペースなどでマスク着用が不十分だったという。

　県内のクラスターは累計１４５例となった。
表・一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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