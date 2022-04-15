鹿児島市で新たに366人感染　霧島市36人、鹿屋市・薩摩川内市34人など計628人　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者６２８人を新たに確認したと発表した。３日連続で前週の同じ曜日を下回った。県内の累計は５万３８２７人となった。居住地別では、鹿児島市３６６人、霧島市３６人、鹿屋市、薩摩川内市３４人、姶良市２８人、奄美市２２人、日置市１４人、出水市１３人、志布志市１１人、垂水市、南九州市、肝付町８人、指宿市７人、曽於市、いちき串木野市、龍郷町４人、伊仙町、和泊町３人、枕崎市、南さつま市、さつま町、東串良町、喜界町２人、阿久根市、西之表市、大崎町、錦江町、瀬戸内町１人。県外は東京都３人、宮崎県、熊本県、大阪府１人だった。