「10万人当たり」は11日連続で最多更新　都城の96人など635人感染　新型コロナ・宮崎15日発表

宮崎県と宮崎市は１５日、新型コロナウイルスの感染者６３５人を新たに確認したと発表した。直近１週間の人口１０万人当たりの新規感染者は３８２．４人で１１日連続で最多を更新した。全国では沖縄県、佐賀県に次いで３位。また宮崎県は高齢者１人が亡くなったことも明らかにした。亡くなったのはコロナ治療中で基礎疾患のある８０代。ワクチンは３回接種済み。第６波以降の死者は８１人目で、累計１２２人。新規感染者の県発表は都城市９６人、三股町２１人、小林市１８人、えびの市８人 鹿児島県２人（都城保健所管内）など４１１人。宮崎市は２２４人確認した。県内の累計感染者は３万３４３６人。また県は１５日までに感染を公表した小林市と高原町の１０代男女１１人を小林・えびの・西諸県圏域の公立学校のクラスターと認定した。