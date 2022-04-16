「BA・2」が半数超える　霧島市の事業所宿舎でクラスター、マスク着用不十分　新規感染は628人（鹿児島市366、霧島市36、鹿屋市34、薩摩川内市34、姶良市28、奄美市22、日置市14、出水市13、志布志市11、垂水市8、南九州市8、肝付町8、指宿市7、曽於市4、いちき串木野市4、龍郷町4、伊仙町3、和泊町3、枕崎市2、南さつま市2、さつま町2、東串良町2、喜界町2、阿久根市1、西之表市1、大崎町1、錦江町1、瀬戸内町1、東京都3、宮崎県1、熊本県1、大阪府1）新型コロナ・鹿児島15日発表

鹿児島県と鹿児島市は１５日、新たに６２８人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。県の１４日まで１週間の変異株スクリーニング検査によると、オミクロン株の派生型で感染力がより強いとされる「ＢＡ・２」の疑いは、前週比４．６ポイント増の５１．４％となり、半数を超えた。県は、霧島市の事業所の宿舎で新たなクラスターを確認した。感染者は１０〜３０代の従業員３３人。１００人以上が共同生活しており、共同スペースなどでのマスク着用が不十分だった。居住地別では、鹿児島市３６６人、霧島市３６人、鹿屋市、薩摩川内市３４人、姶良市２８人、奄美市２２人、日置市１４人、出水市１３人、志布志市１１人、垂水市、南九州市、肝付町８人、指宿市７人、曽於市、いちき串木野市、龍郷町４人、伊仙町、和泊町３人、枕崎市、南さつま市、さつま町、東串良町、喜界町２人、阿久根市、西之表市、大崎町、錦江町、瀬戸内町１人。県外は東京都３人、宮崎県、熊本県、大阪府１人だった。年代別は１０代が１４６人で最も多く、１０歳未満１１０人、２０代９３人と続いた。累計感染者は５万３８２７人になった。１４日時点の療養者は、前日比７４人増の５８５２人。内訳は入院２３０人（前日比２人増）、宿泊施設入所９１９人（１人増）、自宅待機４７０３人（７１人増）。入院患者のうち重症は２人、酸素投与が必要な中等症は２６人となっている。