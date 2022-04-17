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濃厚な味と甘み…旬の「うに丼」味わって　阿久根の10店舗、30日まで「祭り」

 2022/04/17 09:40
提供される「うに丼」の一例
提供される「うに丼」の一例
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　阿久根うに丼祭りが、阿久根市の１０店舗で開かれている。新鮮なムラサキウニを使ったどんぶりなどのメニューを統一価格３８００円（税込み）で提供する。３０日まで。

　阿久根産のムラサキウニは、身は小ぶりながらも濃厚な味と甘みが特徴。全国の水産業者の評価も高く、県外から訪れるリピーターも多い。

　祭りではウニを１食に８０グラム使うのが決まり。「石焼きうに丼」「うにの茶わん蒸し付き」など店ごとに工夫を凝らしたメニューが並ぶ。漁の状況によって提供数が変動するため、予約が必要（一部店舗は予約不可）。

　参加店や営業時間などは市観光サイト「アクネ　うまいネ　自然だネ」で確認できる。
阿久根市観光サイトの「うに丼祭り」案内ページ
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