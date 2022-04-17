90代の女性死亡　感染者700人超えは3日ぶり　新規は713人（鹿児島市412、霧島市51、薩摩川内市40、鹿屋市36、奄美市27、姶良市26、出水市17、日置市13、志布志市11、さつま町10、垂水市9、東串良町8、いちき串木野市6、南九州市6、瀬戸内町6、指宿市5、曽於市5、南さつま市4、湧水町4人、阿久根市2、南大隅町2、和泊町2、枕崎市1、伊佐市1、長島町1、肝付町1、屋久島町1、龍郷町1、知名町1、福岡県2、宮崎県1、東京都1）新型コロナ・鹿児島16日発表

鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者を新たに７１３人確認したと発表した。また県は、県内の医療機関に入院中だった１人の死亡を公表。死者の累計は１７２人になった。県によると、亡くなったのは９０歳以上の女性。死因は新型コロナ感染症によるもので、ワクチン接種歴について、明らかにしなかった。１日当たりの感染者数で７００人を超えたのは３日ぶり。同じ曜日で前週９日の７３５人から２２人減り、４日連続で前週を下回った。居住地別では、鹿児島市４１２人、霧島市５１人、薩摩川内市４０人、鹿屋市３６人、奄美市２７人、姶良市２６人、出水市１７人、日置市１３人、志布志市１１人、さつま町１０人、垂水市９人、東串良町８人、いちき串木野市、南九州市、瀬戸内町６人、指宿市、曽於市５人、南さつま市、湧水町４人、阿久根市、南大隅町、和泊町２人、枕崎市、伊佐市、長島町、肝付町、屋久島町、龍郷町、知名町１人、福岡県２人、宮崎県１人、東京都１人。年代別では、１０代が１４２人と最も多く、１０歳未満１３４人、３０代１１６人だった。累計感染者は５万４５４０人となった。１５日時点の療養者数は前日比８５人減の５７６７人。内訳は入院２４２人（前日比１２人増）、宿泊施設入所８９２人（２７人減）、自宅待機４６３３人（７０人減）、入院のうち酸素投与が必要な中等症２７人、重症２人。