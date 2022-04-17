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新型コロナ　鹿児島県内で新たに662人感染

 2022/04/17 16:09
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　鹿児島県と鹿児島市は１７日、新たに６６２人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。

　県が発表したのは２１７人、市発表分は４４５人。県内の累計は５万５２０２人となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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