5日ぶり前週上回る 新規感染662人（鹿児島市442、鹿屋29、薩摩川内28、姶良27、霧島20、奄美18、長島14、日置12、出水8、南九州8、いちき串木野7、指宿7、知名6、瀬戸内5、志布志5、さつま3、和泊3、伊佐2、曽於2、錦江2、屋久島2、龍郷2、枕崎1、阿久根1、垂水1、喜界1、宮崎2、福岡2、佐賀1、東京1）新型コロナ・鹿児島17日発表
2022/04/18 07:00
鹿児島県と鹿児島市は１７日、新型コロナウイルスの感染者６６２人を新たに確認したと発表した。５日ぶりに前週の同じ曜日を上回った。
新規感染者の居住地は、鹿児島市４４２人、鹿屋市２９人、薩摩川内市２８人、姶良市２７人、霧島市２０人、奄美市１８人、長島町１４人、日置市１２人、出水市、南九州市８人、いちき串木野市、指宿市７人、知名町６人、瀬戸内町、志布志市５人、さつま町、和泊町３人、伊佐市、曽於市、錦江町、屋久島町、龍郷町２人、枕崎市、阿久根市、垂水市、喜界町１人。県外は宮崎県、福岡県２人、佐賀県、東京都１人。
年代別では１０代が最も多く１５１人。１０歳未満１３０人、４０代９６人、３０代８５人と続く。累計感染者は５万５２０２人。
１６日時点の療養者数は前日比３０人増の１１６４人。内訳は入院２５５人（１３人増）、宿泊施設入所９０９人（１７人増）、自宅待機４７５４人（１２１人増）。入院のうち、酸素投与が必要な中等症は２５人、重症が２人となっている。病床使用率は４０．５％。
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5日ぶり前週上回る 新規感染662人（鹿児島市442、鹿屋29、薩摩川内28、姶良27、霧島20、奄美18、長島14、日置12、出水8、南九州8、いちき串木野7、指宿7、知名6、瀬戸内5、志布志5、さつま3、和泊3、伊佐2、曽於2、錦江2、屋久島2、龍郷2、枕崎1、阿久根1、垂水1、喜界1、宮崎2、福岡2、佐賀1、東京1）新型コロナ・鹿児島17日発表4月18日 07:00
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