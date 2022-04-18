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新型コロナ　鹿児島県内 新たに340人感染確認　鹿児島市が192人　クラスター1件発表へ

 2022/04/18 16:02
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　鹿児島県と鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの感染者３４０人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは１４８人、市発表分は１９２人。

　県は午後６時半をめどに新たなクラスター１件について記者説明する。
【表】一目で分かる鹿児島の新規感染者の推移
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