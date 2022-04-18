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新型コロナウイルス
新型コロナ 出水の学校でクラスター、15人感染
2022/04/18 18:36
拡大
鹿児島県は１８日、出水市の学校で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。
感染者は１５人で、生徒１０人、その親族４人、教職員1人。休憩時間中のマスク着用が不十分だったという。
県内のクラスターは累計１４６例となった。
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