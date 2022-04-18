新型コロナ　出水の学校でクラスター、15人感染

鹿児島県は１８日、出水市の学校で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。感染者は１５人で、生徒１０人、その親族４人、教職員1人。休憩時間中のマスク着用が不十分だったという。県内のクラスターは累計１４６例となった。