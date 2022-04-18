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鹿児島市で新たに196人感染、霧島31人、鹿屋、日置17人など340人確認　新型コロナ・市町村別内訳

 2022/04/18 19:11
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　鹿児島県と鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの感染者３４０人を新たに確認したと発表した。県内の累計感染者は、５万５５４２人となった。

　居住地別では、鹿児島市１９６人、霧島市３１人、鹿屋市、日置市１７人、姶良市１６人、奄美市１３人、薩摩川内市１１人、南さつま市６人、長島町５人、出水市、曽於市、いちき串木野市４人、志布志市、瀬戸内町３人、肝付町２人、枕崎市、指宿市、垂水市、南九州市、大和村、和泊町１人。県外は福岡県、宮崎県１人だった。


　
【表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移
予防のポイント
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