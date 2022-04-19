新型コロナ　鹿児島県内新たに772人感染、1人死亡、クラスター2件確認

鹿児島県と鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの感染者７７２人を新たに確認したと発表した。３月３０日の７７６人に次ぎ過去２番目に多かった。県が発表したのは３２０人。市発表分は４５２人で、過去最多だった。県はまた１人が死亡したと公表した。累計１７３人となった。県は午後６時半をめどに新たなクラスター（感染者集団）２件に関する記者説明をする。