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新型コロナ　鹿児島県内新たに772人感染、1人死亡、クラスター2件確認

 2022/04/19 16:21
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　鹿児島県と鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの感染者７７２人を新たに確認したと発表した。３月３０日の７７６人に次ぎ過去２番目に多かった。

　県が発表したのは３２０人。市発表分は４５２人で、過去最多だった。

　県はまた１人が死亡したと公表した。累計１７３人となった。

　県は午後６時半をめどに新たなクラスター（感染者集団）２件に関する記者説明をする。
表・一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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