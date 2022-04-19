TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

長島町の児童施設と部活動でクラスター、計40人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/04/19 18:41
拡大拡大
　鹿児島県は１９日、長島町の児童施設と部活動で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　いずれも感染者は２０人で、児童施設は職員２人、利用者８人、その親族１０人。部活動は部員１４人、その親族５人、部員の知人１人。

　県内のクラスターは累計１４８例となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
広告
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ