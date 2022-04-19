長島町の児童施設と部活動でクラスター、計40人感染　新型コロナ・鹿児島

鹿児島県は１９日、長島町の児童施設と部活動で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。いずれも感染者は２０人で、児童施設は職員２人、利用者８人、その親族１０人。部活動は部員１４人、その親族５人、部員の知人１人。県内のクラスターは累計１４８例となった。