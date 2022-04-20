長島の児童施設と部活でクラスター、消毒やマスク不十分　新たな感染は772人で過去2番目の多さ（鹿児島市460、霧島47、薩摩川内41、姶良40、鹿屋39、奄美32、長島17、志布志11、出水10、指宿10、日置9、いちき串木野8、南さつま7、曽於5、瀬戸内5、龍郷4、垂水3、肝付3、阿久根2、伊佐2、伊仙2、和泊2、知名2、枕崎1、南九州1、さつま1、湧水1、大崎1、喜界1、熊本2、高知2、長崎1）新型コロナ・鹿児島19日発表

鹿児島県と鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの新たな感染者７７２人と死者１人を確認したと発表した。新規感染者は３月３０日の７７６人に次ぐ過去２番目の多さ。県は長島町の児童施設と部活動でのクラスター発生も公表した。死者は鹿児島市在住で感染後、県内の医療機関に入院中だった。遺族の意向で年代や性別、死因は非公表。県内死者の累計は１７３人となった。長島町でのクラスターは初めて。児童施設は職員２人、利用者８人、その親族１０人。利用者の手指消毒やマスク着用が不十分だった。部活動は屋内運動部で部員１４人、その親族５人、部員の知人１人。休憩時間のマスク着用が徹底されていなかった。２クラスターの感染者計４０人のうち、児童施設の親族４人は部活動にも含まれている。新規感染者の居住地は鹿児島市４６０人、霧島市４７人、薩摩川内市４１人、姶良市４０人、鹿屋市３９人、奄美市３２人、長島町１７人、志布志市１１人、出水市、指宿市１０人、日置市９人、いちき串木野市８人、南さつま市７人、曽於市、瀬戸内町５人、龍郷町４人、垂水市、肝付町３人、阿久根市、伊佐市、伊仙町、和泊町、知名町２人。枕崎市、南九州市、さつま町、湧水町、大崎町、喜界町１人、県外は熊本県、高知県２人、長崎県１。鹿児島市だけで全体の約６割を占めている。年代別では１０代の１８１人が最多。１８日時点の療養者数は前日比２９５人減の５６２７人。内訳は入院２４１人（３０人減）、宿泊施設入所９２０人（２１人増）、自宅待機４４６６人（２８６人減）。入院のうち酸素投与が必要な中等症１９人、重症２人。累計感染者は５万６３１４人。