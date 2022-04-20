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新型コロナ　鹿児島県内最多を更新　新たに806人感染

 2022/04/20 16:04
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　鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの感染者８０６人を新たに確認したと発表した。３月３０日の７７６人を上回り過去最多となった。

　県が発表したのは２９２人、市発表分は５１４人。
表・一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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