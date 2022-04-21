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潮風に揺れる、純白のテッポウユリ　沖永良部

 2022/04/21 14:10
見頃を迎えているテッポウユリ＝１８日、和泊町喜美留の笠石海浜公園
見頃を迎えているテッポウユリ＝１８日、和泊町喜美留の笠石海浜公園
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　沖永良部島で特産のテッポウユリが見頃を迎えた。和泊町喜美留の笠石海浜公園では１８日、約１３万輪の純白の花がほぼ満開。潮風に揺れ甘い香りが漂う中、家族連れらが楽しんでいた。

　町企画課によると、昨年１０月、約３７００平方メートルのゆり園に１万３０００球を植えた。例年より１週間ほど開花が早く、今週末がピークという。この春、テーブルやベンチがある休憩所、案内板を近くに設置した。

　知名町芦清良の音楽療法士清水恵子さん（６４）は毎年この時季に訪れる。母親を１２日に亡くし「母を思いながら、一緒に見ている」と話した。
（別カット）見頃を迎えているテッポウユリ
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