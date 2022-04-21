新型コロナ　鹿児島県内 新たに８３０人感染確認　２日連続最多更新

鹿児島県と鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの感染者８３０人を新たに確認したと発表した。前日の８０６人を上回り２日続けて最多を更新した。県が発表したのは３２８人、市発表分は５０２人。県は午後６時半をめどに新たなクラスター（感染者集団）１件に関する記者説明をする。