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新型コロナ　鹿児島県内 新たに８３０人感染確認　２日連続最多更新

 2022/04/21 16:03
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　鹿児島県と鹿児島市は２１日、新型コロナウイルスの感染者８３０人を新たに確認したと発表した。前日の８０６人を上回り２日続けて最多を更新した。

　県が発表したのは３２８人、市発表分は５０２人。

　県は午後６時半をめどに新たなクラスター（感染者集団）１件に関する記者説明をする。
【関連表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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