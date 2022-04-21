鹿児島水産高の新実習船お披露目 20年ぶり タッチパネル式航行支援装置搭載、居住スペースを拡大し環境にも優しく　建造費23億6000万円

鹿児島水産高校（枕崎市）の新実習船「薩摩青雲丸」（６９９トン）が完成し、鹿児島市の鹿児島港本港区北ふ頭で２１日、披露式があった。関係者や乗組員ら約９０人が出席。２０年ぶりとなる新船の門出を祝った。船名を引き継ぐ新実習船は５代目で全長６５．５メートル、幅１０．１メートル。２００２年３月に完成した４代目（６４５トン）より１回り大きい。最高速力１５．３ノット、最大搭乗人員は６８人で建造費は約２３億６０００万円。国際条約に基づき排ガス内の有害物質を減らす装置を備え、揺れの軽減機能も強化。さらに他船の位置や速度といったデータを取り込んで海図に表示できる、タッチパネル式航行支援装置を初搭載した。居住スペースも広げた。式後、生徒会長の下川床涼和（りょうわ）さん＝海洋科海洋技術コース３年＝ら在校生代表３人が、船内を見学した。下川床さんは新航行支援装置に着目。「最新機器に慣れれば、将来役立ちそう。新船は水産高生に大きな学びをもたらすはずだ」と話した。新船の初実習は５月１１日から７月８日までを予定。同高専攻科１、２年生計２６人が乗船し、太平洋沖を中心にマグロはえ縄漁を行う。