新型コロナ　鹿児島県内 新たに786人感染確認　4日連続700人超え クラスター3件確認

鹿児島県と鹿児島市は２２日、新型コロナウイルスの感染者７８６人を新たに確認したと発表した。最多を更新した前日を下回ったが、４日連続で７００人を超えた。県が発表したのは２９０人、市発表分は４９６人。県はまた１人が死亡したと公表した。累計１７４人となった。県は午後６時半をめどに新たなクラスター３件に関する記者説明をする。