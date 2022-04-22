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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内 新たに786人感染確認 4日連続700人超え クラスター3件確認
2022/04/22 16:07
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２２日、新型コロナウイルスの感染者７８６人を新たに確認したと発表した。最多を更新した前日を下回ったが、４日連続で７００人を超えた。
県が発表したのは２９０人、市発表分は４９６人。
県はまた１人が死亡したと公表した。累計１７４人となった。
県は午後６時半をめどに新たなクラスター３件に関する記者説明をする。
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