新たにクラスター３例　和泊町の高齢者施設、出水市の学校、南さつま市の医療機関　新型コロナ・鹿児島

鹿児島県は２２日、和泊町の高齢者施設、出水市の学校、南さつま市の医療機関、計３例の新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。高齢者施設の感染者は２８人（職員９人、利用者１９人）。学校は１３人（生徒７人、その親族６人）。医療機関は１１人（職員２人、患者９人）。県内のクラスターは累計１５２例となった。