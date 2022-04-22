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新たにクラスター３例　和泊町の高齢者施設、出水市の学校、南さつま市の医療機関　新型コロナ・鹿児島

 2022/04/22 18:43
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　鹿児島県は２２日、和泊町の高齢者施設、出水市の学校、南さつま市の医療機関、計３例の新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　高齢者施設の感染者は２８人（職員９人、利用者１９人）。学校は１３人（生徒７人、その親族６人）。医療機関は１１人（職員２人、患者９人）。

　県内のクラスターは累計１５２例となった。
表・一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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