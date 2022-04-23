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新型コロナウイルス
薩南病院（南さつま市）平日夜間・土日の救急外来受け入れ休止 職員・入院患者の計2人感染 新型コロナ・鹿児島
2022/04/23 07:40
拡大
県立薩南病院（南さつま市）は２２日、平日夜間と土日の救急外来受け入れを当面休止すると発表した。
院内の職員と入院患者の計２人の新型コロナウイルス感染が判明したため。一般外来は通常通り診療する。
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