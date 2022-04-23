薩南病院（南さつま市）平日夜間・土日の救急外来受け入れ休止　職員・入院患者の計2人感染　新型コロナ・鹿児島

鹿児島市で新たに506人 奄美市33人、薩摩川内市32人、姶良市32人など786人感染 新型コロナ・市町村別詳細

新型コロナ 鹿児島県内 新たに786人感染確認 4日連続700人超え クラスター3件確認

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

８．

「ＢＡ・2」疑い7割突破 新たに786人感染 4日連続700人超え、過去3番目の多さ 1人死亡 (鹿児島市506、奄美市33、薩摩川内市32、姶良市32、鹿屋市25、霧島市23、和泊町17、日置市15、いちき串木野市12、志布志市12、長島町11、出水市8、指宿市7、湧水町7、南九州市6、曽於市5、垂水市4、伊佐市4、屋久島町4、瀬戸内町4、徳之島町4、南さつま市2、さつま町2、龍郷町2、知名町2、枕崎市1、大崎町1、東串良町1、南大隅町1、伊仙町1、宮崎県2） 新型コロナ・鹿児島22日発表