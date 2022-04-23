「ＢＡ・2」疑い7割突破　新たに786人感染 4日連続700人超え、過去3番目の多さ　1人死亡　(鹿児島市506、奄美市33、薩摩川内市32、姶良市32、鹿屋市25、霧島市23、和泊町17、日置市15、いちき串木野市12、志布志市12、長島町11、出水市8、指宿市7、湧水町7、南九州市6、曽於市5、垂水市4、伊佐市4、屋久島町4、瀬戸内町4、徳之島町4、南さつま市2、さつま町2、龍郷町2、知名町2、枕崎市1、大崎町1、東串良町1、南大隅町1、伊仙町1、宮崎県2） 新型コロナ・鹿児島22日発表

鹿児島県と鹿児島市は２２日、新たな新型コロナウイルスの感染者７８６人と死者１人を確認したと発表した。新規感染者は過去３番目の多さ。県はクラスター３件の発生も公表した。県の直近１週間の変異株スクリーニング検査では、オミクロン株の派生型「ＢＡ・２」疑いが前週比２１．１ポイント増の７２．５％となった。死者は鹿児島市在住で、新型コロナ感染後、県内の医療機関に入院中だった。遺族の意向で年代、性別、死因は非公表。県内死者の累計は１７４人。クラスターは和泊町の高齢者施設で２８人（職員９人、利用者１９人）、出水市の学校で１３人（生徒７人、親族６人）、南さつま市の医療機関で１１人（職員２人、入院患者９人）。高齢者施設の利用者１９人は現在、施設内で療養している。２２日の新規感染者は最多を更新した前日を下回ったが、４日連続で７００人を超えた。居住地別では、鹿児島市５０６人で全体の６４％。奄美市３３人、薩摩川内市、姶良市３２人、鹿屋市２５人、霧島市２３人、和泊町１７人、日置市１５人、いちき串木野市、志布志市１２人、長島町１１人、出水市８人、指宿市、湧水町７人、南九州市６人、曽於市５人、垂水市、伊佐市、屋久島町、瀬戸内町、徳之島町４人、南さつま市、さつま町、龍郷町、知名町２人、枕崎市、大崎町、東串良町、南大隅町、伊仙町１人。県外は宮崎県２人だった。年代別では１０代の１７５人が最多で、４０代以下が７９％を占めている。２１日時点の療養者は前日比１１人減の５５７６人。内訳は入院２３４人（９人減）、宿泊施設入所９９９人（２４人増）、自宅待機４３４３人（２６人減）。入院のうち酸素投与が必要な中等症２２人、重症２人。病床使用率は３５．０％。累計感染者は５万８７３６人となった。