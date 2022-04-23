新鮮隊ヤサレンジャーも駆け付けた…JAあいら最大の産直市場オープン　霧島市

新型コロナ 鹿児島県内 新たに786人感染確認 4日連続700人超え クラスター3件確認

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鹿児島市で新たに506人 奄美市33人、薩摩川内市32人、姶良市32人など786人感染 新型コロナ・市町村別詳細