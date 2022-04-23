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新鮮隊ヤサレンジャーも駆け付けた…JAあいら最大の産直市場オープン　霧島市

 2022/04/23 13:27
買い物客でにぎわうＪＡ産直市場＝２２日、霧島市国分中央４丁目
買い物客でにぎわうＪＡ産直市場＝２２日、霧島市国分中央４丁目
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　霧島市国分４丁目のＡコープ国分店横に２２日、ＪＡあいら管内で最大のＪＡ産直市場がオープンした。売り場面積は約２２０平方メートルで、従来のコーナーの８倍。管内の農産物を中心に約２００種類が並ぶ。国分中央高校の生徒が育てた野菜コーナーもある。

　初日は、地元の新鮮な野菜や果物、加工品を求める買い物客でにぎわった。ＪＡあいらのマスコットキャラクター「Ｉ♡Ｒａ（あいら）ちゃん」、「新鮮隊ヤサレンジャー」が駆けつけ、買い物客にＪＡあいら女性部お手製のふくれ菓子を配るなどして開店を祝った。
買い物客に手作りのふくれ菓子を手渡すＪＡあいらのマスコットキャラクター「Ｉ♡Ｒａ（あいら）ちゃん」とヤサレンジャー＝２２日、霧島市国分中央４丁目
買い物客でにぎわうＡコープ国分店のＪＡ産直市場＝２２日、霧島市国分中央４丁目
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