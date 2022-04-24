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新型コロナ　鹿児島県内で過去最多883人感染　累計6万人超え

 2022/04/24 16:22
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　鹿児島県と鹿児島市は２４日、過去最多の８８３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。県が発表したのは２９２人、市発表分は５９１人。

　累計感染者は６万人を超え、６万４０８人になった。
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