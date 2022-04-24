南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
4
月
24
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
2021衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で過去最多883人感染 累計6万人超え
2022/04/24 16:22
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２４日、過去最多の８８３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。県が発表したのは２９２人、市発表分は５９１人。
累計感染者は６万人を超え、６万４０８人になった。
新型コロナまとめサイトはこちら
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で過去最多883人感染 累計6万人超え
4月24日 16:22
小細胞か非小細胞か…肺がんの種類「糖鎖」で特定できた 診断簡単に、患者の負担軽減へ 鹿児島大大学院など研究グループ
4月24日 13:27
荒木陶窯が「玉明山」継承 70年超え屋号復活 美山の薩摩焼
4月24日 12:30
バスケ会場で機織り実演 大島紬の技、ユニホームをグッズに 2000人の観客注目 Ｂリーグ
4月24日 11:30
中国の人気ダンス番組に加藤さん出演 知事へ奮闘誓う「鹿児島アピールしたい」
4月24日 11:00
【元阪神・横田慎太郎のくじけない④】念願のグラウンド復帰。筋肉は落ち別人の体に。二重に見えるボール。体力は戻っても、脳腫瘍の後遺症は回復しない。立ちはだかる試練。でもそれは一流選手もできない「大きな挑戦」だった
4月24日 11:00
鹿児島レブナイズ3連勝 得点源のカニンガム欠場でもベンチ入り12人全員が躍動 観客は今季最多1102人 24日ホーム最終戦へ バスケＢ3
4月24日 10:01
「農林館祭り」2年ぶり開催 伊佐農林高生が野菜や苗販売 開場前から住民の列
4月24日 10:00
「マスク越しに見えた踊り手の笑顔。元気もらった」 ３年ぶり大ハンヤ 雨にも負けず繁華街にぎわう 24日まで、鹿児島市
4月24日 08:30
有明の田んぼにコウノトリ2羽 住民「幸せ運んできてくれそう」
4月24日 08:30
川内港の耐震岸壁着工 原木の輸出増へ3万トン級運搬船が入港可能に
4月24日 08:00
馬毛島基地の交付金、有効活用策探る 地元の賛成派が公開勉強会 原油高で燃料費増…「地場産業の競争力向上」訴え 西之表
4月24日 07:30
LC年次大会、鹿屋で初開催 「子どもの見本となる行動を」
4月24日 07:30
鹿屋86歳女性殺害 現場周辺で県警検問 行き先や連絡先、ドラレコの有無調べる 住民「情報が少なく不安」
4月24日 07:10
直近1週間で最多4985人、前週の1.12倍 新たに789人感染 5日連続700人超え（鹿児島市472人、霧島48、奄美34、姶良28、薩摩川内25、鹿屋23、日置23、出水20、いちき串木野18、志布志17、長島11、南九州8、さつま8、垂水7、伊佐7、枕崎4、曽於4、屋久島4、指宿3、南さつま3、肝付3、瀬戸内3、徳之島3、和泊3、阿久根2、喜界2、湧水1、東串良1、龍郷1、知名1、東京1、兵庫1）新型コロナ・鹿児島23日発表
4月24日 07:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲