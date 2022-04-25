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霧島市国分で朝火事、住家全焼　焼け跡から1人の遺体　４人暮らし、妻と連絡取れず　住民119番「2階から煙」

 2022/04/25 12:06
消火活動をする消防隊＝２５日午前、霧島市国分郡田
消火活動をする消防隊＝２５日午前、霧島市国分郡田
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　２５日午前６時５０分ごろ、霧島市国分郡田、男性会社員（４８）方から出火、木造２階建て住家約１６３平方メートルを全焼し、焼け跡から１人の遺体が見つかった。男性の妻（４８）と連絡が取れておらず、霧島署が確認を急いでいる。

　同署によると、男性は４人暮らし。出火時、男性は県外に単身赴任中で家におらず、妻といずれも１０代後半の長男と長女、長女の知人男性の計４人が家にいた。長男と知人男性はけがで病院に搬送されたが、命に別条はない。

　近くの住民が「２階建ての家の２階から煙が出ている」と１１９番した。
（別カット）消火活動をする消防隊員ら＝２５日午前、霧島市国分郡田
煙が上がる火災現場＝２５日午前、霧島市国分郡田
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