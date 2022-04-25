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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内新たに374人感染確認 2人死亡
2022/04/25 16:07
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２５日、新型コロナウイルスの感染者３７４人を新たに確認したと発表した。７日連続で前の週の同じ曜日を上回った。
県が発表したのは１６０人、市発表分は２１４人。
県はまた２人が死亡したと公表した。死者は累計１７７人となった。
県は午後６時半をめどに新たなクラスター２件に関する記者説明をする。
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