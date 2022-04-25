肝付の学校と阿久根の高齢者施設でクラスター　新型コロナ・鹿児島

４．

15日間で1万人増 増加ペース鈍化せず 新たに過去最多の883人感染、3日ぶり800人超え（鹿児島市594人、鹿屋39、奄美37、霧島27、薩摩川内23、日置23、肝付19、姶良14、いちき串木野12、曽於8、さつま8、出水7、南さつま7、南九州7、長島7、志布志6、湧水6、指宿5、阿久根4、垂水4、伊佐4、東串良4、大崎3、屋久島3、徳之島3、中種子2、瀬戸内2、和泊2、枕崎1、南大隅1、龍郷1）新型コロナ・鹿児島24日発表