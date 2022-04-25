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肝付の学校と阿久根の高齢者施設でクラスター　新型コロナ・鹿児島

 2022/04/25 18:39
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　鹿児島県は２５日、肝付町の学校と阿久根市の高齢者施設で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　学校の感染者は生徒２１人。高齢者施設は５人（職員１人、入所者４人）。

　県内のクラスターは累計１５４例となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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