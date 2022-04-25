鹿児島市で新たに218人　薩摩川内24人　霧島23人など計374人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２５日、新型コロナウイルスの感染者３７４人を新たに確認したと発表した。７日連続で前の週の同じ曜日を上回った。県はまた２人が死亡したと公表した。死者は累計１７７人となった。居住地別では鹿児島市２１８人、薩摩川内市２４人、霧島市２３人、日置市１７人、鹿屋市１４人、曽於市１３人、志布志市１２人、姶良市１１人、伊佐市８人、いちき串木野市７人、垂水市５人、奄美市、大崎町、和泊町３人、阿久根市、南さつま市、南九州市、龍郷町２人、出水市、さつま町、中種子町１人。県外は愛知県、大分県が１人だった。