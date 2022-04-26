九州新幹線　運転再開

霧島市国分で朝火事、住家全焼 焼け跡から1人の遺体 ４人暮らし、妻と連絡取れず 住民119番「2階から煙」

九州高校野球 大島8強ならず 魔の七回 一挙6失点 甲子園経験、積極打線で初回先制

「飲酒運転しそうな人がいる」 コンビニ客が通報 酒気帯び運転の男逮捕

７．

肝付の学校と阿久根の高齢者施設でクラスター、密状態や手指消毒など不十分 新たな感染は374人（鹿児島市218、薩摩川内24、霧島23、日置17、鹿屋14、曽於13、志布志12、姶良11、伊佐8、いちき串木野市7、垂水5、奄美3、大崎3、和泊3、阿久根2、南さつま2、南九州2、龍郷2、出水1、さつま1、中種子1、愛知1、大分1）新型コロナ・鹿児島25日発表