鹿児島市で新たに571人、霧島52人、鹿屋43人など過去最多計974人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２６日、新型コロナウイルスの感染者９７４人を新たに確認したと発表した。２４日の８８３人を上回り過去最多を更新した。県はまた１人が死亡したと公表した。死者は累計１７８人となった。新規感染者の居住地は、鹿児島市５７１人、霧島市５２人、鹿屋市４３人、奄美市３８人、いちき串木野市３７人、薩摩川内市３５人、出水市２５人、日置市２１人、姶良市２０人、曽於市１６人、指宿市１３人、伊佐市１３人、肝付町１２人、志布志市９人、中種子町８人、さつま町と湧水町各７人、南九州市と龍郷町と徳之島町各５人、西之表市４人、南さつま市と東串良町と和泊町各３人、垂水市と長島町と天城町各２人、枕崎市と阿久根市、大崎町、南大隅町、屋久島町、瀬戸内町、喜界町、知名町、与論町各１人、県外は愛知県２人、埼玉と神奈川県が各１人。