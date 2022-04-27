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感染急拡大中の鹿児島市で3カ月以上クラスターなしの謎… 認定作業休止していた 新型コロナ

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新型コロナ 鹿児島県内で過去最多974人感染確認 1人死亡

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霧島と姶良で部活動クラスター、計22人感染 新型コロナ・鹿児島

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車内で口論、客の頭切りつけ タクシー運転手に罰金10万円命令 鹿児島簡裁

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鹿児島市で新たに571人、霧島52人、鹿屋43人など過去最多計974人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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九州で人気上昇中の「とまとラーメン」 宮崎・都城市に新工場 麺、ソースなど製造へ

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新型コロナ 鹿児島県内新たに882人感染、クラスター1件確認

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感染拡大止まらず、病床使用率37.8％ 新たな感染は974人で最多更新（鹿児島市571、霧島52、鹿屋43、奄美市38、いちき串木野37、薩摩川内35、出水25、日置21、姶良20、曽於16、指宿13、伊佐13、肝付12、志布志9、中種子8、さつま7、湧水町7、南九州5、龍郷5、徳之島5、西之表4、南さつま3、東串良3、和泊3、垂水2、長島2、天城2、枕崎1、阿久根1、大崎1、南大隅1、屋久島1、瀬戸内1、喜界1、知名1、与論1、愛知2、埼玉1、神奈川1）新型コロナ・鹿児島26日発表

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霧島市国分で朝火事、住家全焼 焼け跡から1人の遺体 ４人暮らし、妻と連絡取れず 住民119番「2階から煙」

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…