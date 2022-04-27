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新型コロナウイルス
出水市の事業所でクラスター、10人感染 新型コロナ・鹿児島
2022/04/27 18:37
拡大
鹿児島県は２７日、出水市の事業所で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。
感染者は１０人（職場関係者５人、利用者５人）。
県内のクラスターは累計１５７例となった。
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