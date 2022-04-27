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出水市の事業所でクラスター、10人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/04/27 18:37
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　鹿児島県は２７日、出水市の事業所で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　感染者は１０人（職場関係者５人、利用者５人）。

　県内のクラスターは累計１５７例となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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