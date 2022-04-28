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ゴールデンウイーク 晴れる日は？　鹿児島県内、雨や曇り多い予報　　

 2022/04/28 15:30
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　２９日からのゴールデンウイーク期間中、鹿児島県内の天気は気圧の谷や前線の影響で崩れる日が多くなりそうだ。大雨は少ないとみられる。

　日本気象協会九州支社の２７日時点の予想では、県本土と種子島・屋久島地方は曇りや雨が多く、奄美は期間を通して天気が悪い。

　２９日は低気圧が九州を通過するため、天気が大きく崩れ大雨となる所もある。３０日は県本土と種子・屋久は天気が回復し、晴れ間が広がる。

　１日は気圧の谷の影響で所によって雨となる。２日は県内全域で曇り。３、４日は前線の影響で天気が悪くなり、雨が降る時間帯が多い。５日は曇りで、晴れ間がのぞく時間もある。
４月２９日～５月５日の天気予報
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