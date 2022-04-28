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旅割「鹿児島の旅」長崎県民も対象に　ＧＷは適用外、5月末まで

 2022/04/28 11:40
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　鹿児島県は２７日、旅行割引「鹿児島の旅」について、２９日から対象外となる予定だった長崎県民も利用できるようにすると発表した。

　期間は５月３１日までだが、ゴールデンウイーク期間は適用外。３回目の新型コロナウイルスワクチン接種済み証明や検査の陰性証明が必要。
旅行割引のポスター
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