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ワクチン3回目 予約なしで接種可　鹿児島市内20医療機関、ＨＰに公開　新型コロナ

 2022/04/28 12:40
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　鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種について、市内の２０医療機関で予約なしの接種が可能になると公表した。

　使用ワクチンはモデルナ製。医療機関名は市のホームページで公開している。
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