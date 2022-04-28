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新型コロナウイルス
ワクチン3回目 予約なしで接種可 鹿児島市内20医療機関、ＨＰに公開 新型コロナ
2022/04/28 12:40
拡大
鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスワクチンの３回目接種について、市内の２０医療機関で予約なしの接種が可能になると公表した。
使用ワクチンはモデルナ製。医療機関名は市のホームページで公開している。
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