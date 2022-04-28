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霧島市の国道220号通行止め解除

 2022/04/28 12:31
国道２２０号の事故現場で、レッカーに運ばれるトラック＝霧島市
国道２２０号の事故現場で、レッカーに運ばれるトラック＝霧島市
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　霧島署によると、霧島市福山町福山の国道２２０号の通行止めは、２８日午後０時１０分すぎに解除された。衝突事故の処理を終えた。
レッカーで運ばれたトラック（写真は一部加工しています）
国道２２０号の事故現場
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