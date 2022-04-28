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新型コロナ　鹿児島県内新たに712人感染、クラスター3件確認

 2022/04/28 16:03
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　鹿児島県と鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの感染者７１２人を新たに確認したと発表した。１０日ぶりに前週の同じ曜日を下回った。

　県が発表したのは２８９人、市発表分は４２３人。

　県は午後６時半をめどに新たなクラスター３件に関する記者説明をする。
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