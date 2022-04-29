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桜島、西郷どん、白熊…鹿児島のシンボルをハンカチに　「楽しんだ思い出に」アミュ鹿児島内の専門店

 2022/04/29 12:00
桜島をモチーフにしたハンカチ＝鹿児島市中央町
桜島をモチーフにしたハンカチ＝鹿児島市中央町
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　東京を拠点とするハンカチ専門店「クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ」は２８日、鹿児島市のアミュプラザ鹿児島内の店舗限定で、桜島や西郷隆盛など鹿児島をモチーフにしたハンカチの販売を始めた。

　桜島と鹿児島湾の風景は水彩画のタッチでプリントした昼と夕焼けの２種類（各２２００円）。ほかに西郷隆盛と愛犬ツンや、名物「白熊」、黒豚などをそれぞれ刺しゅうした４種類（各２６４０円）をそろえた。

　観光客はもちろん地元の人にも買ってもらいたいと、デザインは同店員が提案した。店舗責任者の牟田美穂さん（３２）は「鹿児島を楽しんだ思い出のお土産にしてもらえば」と話した。
西郷隆盛や黒豚などをモチーフにしたハンカチ＝鹿児島市中央町
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