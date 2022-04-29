TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業

鹿児島の名品集めた自販機登場 「南北600キロの食材楽しんで」　アミュ広場と鹿児島空港に設置

 2022/04/29 11:40
拡大拡大
　鹿児島県は２８日、鹿児島市のアミュ広場と霧島市の鹿児島空港に、県内の農林漁業者が生産・加工した商品を購入できる自動販売機を設置した。昨年１１月に続き２度目。来年２月２７日まで。

　奄美産のパパイヤと島ウコンを使ったカレーや、鹿屋のカンパチのアヒージョなど県内各地の３３品をそろえた。

　県かごしまの食ブランド推進室の迫田泰彦室長は「１台で南北６００キロの食材を楽しめる。６次産業を知る機会にもなれば」と期待する。
設置された６次化自販機＝鹿児島市中央町
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ