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鹿児島の名品集めた自販機登場 「南北600キロの食材楽しんで」 アミュ広場と鹿児島空港に設置
2022/04/29 11:40
拡大
鹿児島県は２８日、鹿児島市のアミュ広場と霧島市の鹿児島空港に、県内の農林漁業者が生産・加工した商品を購入できる自動販売機を設置した。昨年１１月に続き２度目。来年２月２７日まで。
奄美産のパパイヤと島ウコンを使ったカレーや、鹿屋のカンパチのアヒージョなど県内各地の３３品をそろえた。
県かごしまの食ブランド推進室の迫田泰彦室長は「１台で南北６００キロの食材を楽しめる。６次産業を知る機会にもなれば」と期待する。
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