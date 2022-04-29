鹿児島の名品集めた自販機登場 「南北600キロの食材楽しんで」　アミュ広場と鹿児島空港に設置

鹿児島市で新たに436人 薩摩川内38人、霧島37人など712人感染確認 新型コロナ・市町村別詳細

９．

10日ぶりに前週下回る 3市でクラスター、密状態やマスク着用など不十分 新規感染は712人（鹿児島市436、薩摩川内38、霧島37、奄美27、日置26、鹿屋21、曽於19、姶良19、出水18、いちき串木野8、南さつま8、湧水6、南九州5、伊佐5、さつま5、龍郷5、阿久根3、指宿3、志布志3、長島3、喜界3、肝付2、屋久島2、大和2、枕崎1、西之表1、東串良1、錦江1、中種子1、瀬戸内1、徳之島1、長崎県1） 新型コロナ・鹿児島28日発表