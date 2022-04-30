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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに461人感染 3日連続前週下回る
2022/04/30 16:12
拡大
鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの感染者４６１人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日を下回るのは３日連続。
県が発表したのは１４６人、市発表分は３１５人。
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