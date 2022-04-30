新型コロナ　鹿児島県内で新たに461人感染　3日連続前週下回る

鹿児島市で新たに432人、霧島28人、薩摩川内、姶良23人など690人感染確認 新型コロナ・市町村別詳細

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「ＢＡ・２」疑い８割超 ＧＷ「混雑場所避けて」鹿児島県が呼び掛け 新規感染は690人（鹿児島市432、霧島28、薩摩川内23、姶良23、鹿屋20、日置20、奄美20、曽於11、阿久根10、南さつま10、さつま9、出水8、いちき串木野8、大和7、龍郷6、長島5、東串良5、中種子5、瀬戸内5、指宿4、南九州4、伊佐4、枕崎3、湧水3、喜界2、徳之島2、知名2、垂水1、志布志1、錦江1、南種子1、和泊1、宮崎2、東京1、大阪1、福岡1、高知1）新型コロナ・鹿児島29日発表