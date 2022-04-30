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新型コロナ　鹿児島県内で新たに461人感染　3日連続前週下回る

 2022/04/30 16:12
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　鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの感染者４６１人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日を下回るのは３日連続。

　県が発表したのは１４６人、市発表分は３１５人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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